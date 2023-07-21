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21 июля, пятница, 10:30

«Африка в русском искусстве», фестиваль «GAMMA», премьера балета «БАР.ОКО» и выставка графики на темы русских загадок

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Обзор событий культурной жизни Петербурга.

В Русском музее открылась выставка "Африка в русском искусстве".

Вечером на Новой сцене Александринского театра стартует трёхдневный фестиваль современной культуры "GAMMA".

В особняке Румянцева выставлены графические работы к книге Дмитрия Садовникова "Загадки русского народа".

В Екатерининском собрании Театр современого танца "Каннон Данс" представит премьеру балета "БАР.ОКО".

 

Подробности – Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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