«Африка в русском искусстве», фестиваль «GAMMA», премьера балета «БАР.ОКО» и выставка графики на темы русских загадок

Обзор событий культурной жизни Петербурга.
В Русском музее открылась выставка "Африка в русском искусстве".
Вечером на Новой сцене Александринского театра стартует трёхдневный фестиваль современной культуры "GAMMA".
В особняке Румянцева выставлены графические работы к книге Дмитрия Садовникова "Загадки русского народа".
В Екатерининском собрании Театр современого танца "Каннон Данс" представит премьеру балета "БАР.ОКО".
Подробности – Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.