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22 ноября, вторник, 10:37

Знаменитый технический вуз страны «ВОЕНМЕХ» отмечает 90-летие

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В музее «Военмеха» хранится перчатка, которая побывала в космосе. Принадлежала она Георгию Михайловичу Гречко, дважды Герою Советского Союза, доктору физико-математических наук, выпускнику Военмеха. О том, чем живёт прославленный вуз сегодня, – в нашем репортаже.

Все космонавты из Петербурга, побывавшие за пределами Земли, выпускники "Военмеха", подготовка их – главная задача учебного заведения. Но не только этим знаменит вуз. Здесь созданы все условия для продвижения изобретений преподавателей и студентов, работают Инжиниринговый центр и студенческие лаборатории.

 

Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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