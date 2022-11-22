Знаменитый технический вуз страны «ВОЕНМЕХ» отмечает 90-летие

22 ноября, вторник, 10:37

В музее «Военмеха» хранится перчатка, которая побывала в космосе. Принадлежала она Георгию Михайловичу Гречко, дважды Герою Советского Союза, доктору физико-математических наук, выпускнику Военмеха. О том, чем живёт прославленный вуз сегодня, – в нашем репортаже.

Все космонавты из Петербурга, побывавшие за пределами Земли, выпускники "Военмеха", подготовка их – главная задача учебного заведения. Но не только этим знаменит вуз. Здесь созданы все условия для продвижения изобретений преподавателей и студентов, работают Инжиниринговый центр и студенческие лаборатории.

Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург