Зимние балы в Екатерининском собрании, экспозиция искусства Китая в Эрмитаже, «Петербургская сказка» в БКЗ и «Новые сказки на льду» на Конюшенной площади

29 декабря, пятница, 09:30

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

"Петербург-концерт" воссоздает в Екатерининском собрании традиции Зимних балов.

В Эрмитаже открылась обновлённая экспозиция "Культура и искусство Китая".

На сцене БКЗ "Октябрьский" покажут новогоднее представление "Петербургская сказка".

Каток на Конюшенной площади превратится в сцену для ледового шоу "Новые сказки на льду" Елены Бережной.

Подробности – Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.