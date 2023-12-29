Зимние балы в Екатерининском собрании, экспозиция искусства Китая в Эрмитаже, «Петербургская сказка» в БКЗ и «Новые сказки на льду» на Конюшенной площади

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.
"Петербург-концерт" воссоздает в Екатерининском собрании традиции Зимних балов.
В Эрмитаже открылась обновлённая экспозиция "Культура и искусство Китая".
На сцене БКЗ "Октябрьский" покажут новогоднее представление "Петербургская сказка".
Каток на Конюшенной площади превратится в сцену для ледового шоу "Новые сказки на льду" Елены Бережной.
Подробности – Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.