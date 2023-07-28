23:58 28 июля, пятница
RSS В избранное
28 июля, пятница, 12:21

Здесь Шишкин писал картины, Толстой и Чуковский работали над своими знаменитыми произведениями. Путешествие из глубины веков по историческим дачным местам Ленинградской области

Версия для печати

Мы продолжаем открывать интересные места Ленинградской области и на этот раз отправились в сторону «Дачной столицы» - посёлка Сиверский. По иронии судьбы, у нашей героини - блогера Юлии Трифоновой - здесь дача. Увидим дома староверов, плотину, развалины усадьбы известного полководца и многое другое глазами почти местного жителя.

Где только Юлия Трифанова – тревел-блогер со стажем – не была. Совсем недавно, к примеру, ездила в тур по Удмуртии. Но всегда возвращается в родные края, где продолжает открывать для себя новые интересные места.

Данил Чинёнов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Таинственные надписи и загадочные предметы: обновлённый ...
17 мая, 10:00

Таинственные надписи и загадочные предметы: обновлённый ...

Ленинградская область развивает маршрут по пушкинским ...
20.10.2020, 8:45

Ленинградская область развивает маршрут по пушкинским ...

Кареты, повозки, сани, кэбы и тарантас...
14.07.2015, 13:29

Кареты, повозки, сани, кэбы и тарантас...

Тема недели

Популярное
Вчера, 13:08
Россия и Африка подписали соглашение на базе Горного университета. Новый музей "В тишине" открылся в Петербурге. Как защитить печень? Выпускной у будущих моряков

Россия и Африка подписали соглашение ...

Обзор важных городских тем недели
24 июля, 11:17
Байкерские байки от губернатора Ленобласти и другие удивительные истории с мотофестиваля в Выборге

Байкерские байки от губернатора Ленобласти ...

О международном мотофестивале "Baltic Rally"
Сегодня, 12:21
Здесь Шишкин писал картины, Толстой и Чуковский работали над своими знаменитыми произведениями. Путешествие из глубины веков по историческим дачным местам Ленинградской области

Здесь Шишкин писал картины, Толстой ...

Путешествие с тревел-блогером

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: www.vk.com/1tvspb