Здесь Шишкин писал картины, Толстой и Чуковский работали над своими знаменитыми произведениями. Путешествие из глубины веков по историческим дачным местам Ленинградской области

28 июля, пятница, 12:21

Мы продолжаем открывать интересные места Ленинградской области и на этот раз отправились в сторону «Дачной столицы» - посёлка Сиверский. По иронии судьбы, у нашей героини - блогера Юлии Трифоновой - здесь дача. Увидим дома староверов, плотину, развалины усадьбы известного полководца и многое другое глазами почти местного жителя.

Где только Юлия Трифанова – тревел-блогер со стажем – не была. Совсем недавно, к примеру, ездила в тур по Удмуртии. Но всегда возвращается в родные края, где продолжает открывать для себя новые интересные места.

Данил Чинёнов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург