Загадка Востока. Выставка-путешествие в Музее-заповеднике «Гатчина»

20 декабря, среда, 11:50

Что чувствовал путешественник 19-го века, отправляясь на Восток? Какой он представлял себе Азию? Сколько мифов разрушил по дороге и что привёз домой в качестве сувениров? В Гатчинском дворце открылась одна из самых значимых выставок последних лет – «Империя смотрит на Восток».

Этнические костюмы, утварь, бытовые мелочи и произведения искусства – в необычном оформлении и новом свете. Путешествие Николая Александровича на Восток — каркас всей выставки. Эспер Ухтомский, будучи непосредственным участником этой грандиозной поездки, издал исследование "Путешествие на Восток Его Императорского Высочества государя наследника Цесаревича", экземпляр которого хранится в Гатчинском дворце.

Подробности – Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург