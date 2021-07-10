Яркие события культурной жизни Петербурга

09 июля, пятница, 11:08

"Байка. Мавра. Поцелуй феи". Мариинский театр готовится показать главную премьеру сезона. Спектакль составленный из сочинений Игоря Стравинского 1920-х годов. Премьера состоится на новой сцене театра. А сам проект был задуман как часть года Стравинского, объявленного Валерием Гергиевым в Мариинском театре.

В этой постановке объединены произведения трех жанров и двух периодов творчества Стравинского — "русского" и "неоклассического". "Байка" — веселое представление с пением и музыкой. "Мавра" — опера. "Поцелуй феи" — балет. Эти три сочинения представляют три жанра, и каждое очень своеобразно. Мультижанровый спектакль ставит лауреат "Золотой маски" Максим Петров, костюмы создает "амбассадор славянской эстетики в Европе" Юлдус Бахтиозина. За дирижерским пультом — маэстро Валерий Гергиев.

Премьера спектакля "Байка. Мавра. Поцелуй феи" 11 июля на новой сцене Мариинского театра.



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В Петербурге стартовал международный летний фестиваль искусств "Точка доступа". Зрители увидят перформансы из прошлого, адаптированные для современных реалий, а так же иммерсивный спектакль "Симулятор школы". Здесь предложат на час вернуться в прошлое, в школьные годы и попробовать вспомнить, на какие вопросы не удалось ответить себе тогда, с чем не удалось разобраться.

У спектакля "Симулятор школы" будет двадцать один показ в течение всего фестиваля, каждый из которых не будет похож друг на друга. За афишей фестиваля рекомендуем следить на официальном сайте "Точки доступа".



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Петербургский государственный академический симфонический оркестр подарит публике Летнее настроение и этим выступлением завершит концертный сезон. В программу вошли любимые многими поколениями слушателей оркестровые шедевры оперетт и мюзиклов. Увертюра из Севильского цирюльника, популярные штраусовские миниатюры и попурри из мюзикла "Моя прекрасная леди".

Завершающий сезон концерт петербургского государственного академического симфонического оркестра в воскресенье вечером во Дворце Белосельских-Белозерских.



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В Петербурге в шестой раз проходит летняя лаборатория фигуративного театра. Это образовательный проект и профессиональная мастерская, экспериментирующая с инструментарием современного кукольника. В этом году лабораторию ведут Сережа Чехов, Александр Артемов, Роман Каганович и Лариса Афанасбева. Каждый педагог занимается с участниками в течение шести дней, после чего устраивается открытый показ. И ближайший – 10 июля в театре "Карлсон хаус."



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В Петербурге продолжаются гастроли итальянского цирка Тоньи. Артисты находятся в России уже больше трех лет. Вмешалась пандемия, но это нисколько не отразилось на самом шоу. Напротив, за это время, номера стали более филигранные, а программа дополнилась. Например, кенгуру Скиппи лишь отточил свое мастерство в борьбе с дрессировщиком. Правда, ничего нового так и не разучил. Ленивый, признался Иван Дефорж.

Иван Дефорж, Дрессировщик: "В течении пандемии было очень грустно, животным особенно, они к ней привыкли. Но в целом ничего не изменилось. Репетиции каждый день. И мы, и животные в отличной форме. Для Скиппи каждый выход на манеж – игра. А когда вокруг зрители – для него праздник".

Итальянский цирк Тоньи – образец гуманной дрессуры. Только здесь можно увидеть такое разнообразие экзотических животных. От индийских слонов до крокодилов. Знаменитый цирк Тоньи на манеже цирка на Фонтанке.



Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Екатерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.

