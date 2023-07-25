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25 июля, вторник, 09:46

Я бы в рокеры пошёл: юные рок-звёзды на семейном фестивале «Наше лето»

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Рок-фестиваль в этом году проходит на берегу Вуоксы. Среди участников и взрослые коллективы, и дети – самым младшим исполнителям 5-7 лет.

Все ребята учатся вокалу, некоторые играют на инструментах. Взрослые немножко помогают с аккомпанементом, а песни, известные рок-хиты, дети выбирают сами. В четверке лидеров "Король и шут", Цой, Rammstein и Queen.

Памяти музыканта Михаила Горшенёва посвятили семейный рок-фестиваль в этом году.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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