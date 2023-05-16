Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства

16 мая, вторник, 10:18

Этот участок набережной реки Охта в скором будущем может преобразиться, и вместо дикого берега со стихийными спусками к воде здесь появятся удобные сходы и зоны для отдыха, а на том берегу - мини яхт клуб и множество других объектов. Эта территория участвует во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства - о том, что это такое и как проголосовать за понравившийся вам проект.

Голосование проходит по всей России, в нем участвуют разные города страны.

Акция стартовала 15 апреля и продлится до 31 мая.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.