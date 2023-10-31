Всемирный день борьбы с инсультом. Как справиться с последствиями заболевания и как его предотвратить?

30 октября, понедельник, 14:52

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом. К сожалению, в последние годы это заболевание молодеет. Сегодня во многих лечебно-профилактических учреждениях пройдут дни открытых дверей, лекции и беседы.

Накануне Дня профилактики инсультов в поликлинике Госпиталя для ветеранов войн провели День открытых дверей, где все желающие смогли пройти экспресс обследование и услышать советы специалистов. А ближайшие два дня мобильный диагностический комплекс будет развернут на территории Первого медицинского университета.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.