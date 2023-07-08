Внутренний туризм для тех, кто не любит суету. Топ-блогер делится практическими советами

07 июля, пятница, 10:39

Анимация, развлечения, олл-инклюзив и множество шумных соседей по пляжу для одних - лучший отпуск, для других - ночной кошмар. Известный тревел-блогер Мадам заноза - она же Анжела Полежаева, расскажет, где в России есть места для интровертов, как туда попасть и в чем особенности таких путешествий.

Туристический потенциал России Анжела начала раскрывать во время пандемии. До этого, как и многие другие блогеры и путешественники, предпочитала дальние страны. Родной край оказался ничуть не менее, а местами и более интересным. Есть у внутреннего туризма и другие достоинства.

Виктория Федорова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал.