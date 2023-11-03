Выступление оркестра #ВСЕОНИ, показы спектаклей «Золотой маски», персональная выставка Елены Базановой и концерт Олега Газманова

Обзор важных событий культурной жизни Петербурга.
Молодежный оркестр национальных инструментов #ВСЕОНИ выступит в филармонии.
Петербург принимает спектакли театральной премии "Золотая маска". Балет "L.A.D." покажут на сцене Александринского театра.
В Выставочном центре союза художников можно увидеть акварели и графические работы Елены Базановой.
Олег Газманов выступит в БКЗ "Октябрьский" с симфоническим оркестром и хором.
Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.