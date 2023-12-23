Выставка В. Васнецова, органный фестиваль, концерт «Рождественские открытки», балетное шоу «Ушастые истории» и новогодняя программа в Цирке на Фонтанке

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга
В Государственном музее истории религии открылась выставка работ Виктора Васнецова и его последователей.
Новогодние хиты в исполнении оперных и эстрадных вокалистов прозвучат на концерте "Рождественские открытки".
Фестиваль органной музыки "Венок Рождества" стартует в это воскресенье.
Новогоднее балетное шоу "Ушастые истории" представит детям петербургский хореограф Святослав Мельников.
В Цирке на Фонтанке начинаются новогодние представления праздничной программы "Маска"
Подробности – Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.