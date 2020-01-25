Выставка "Эхо экспрессионизма" в Русском музее. "Зима" Евгения Гришковца в Театре на Васильевском. Выставки, концерты, акции ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады.

24 января, пятница, 11:21

Театральные и музейные премьеры и как Петербург отметит праздничные дни, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В Мраморном дворце Русского музея открылась выставка "Эхо экспрессионизма. Искусство Ленинграда середины – второй половины 20 века". Больше двух сотен произведений 59 художников и скульпторов из собраний Русского музея, Государственного Эрмитажа, Государственного музея "Царскосельская коллекция", частных собраний и из мастерских петербургских художников. Выставка продлится до 9 марта.

Театр на Васильевском приготовил для зрителя премьеру на камерной сцене. Спектакль "Зима" по одноименной пьесе Евгения Гришковца погрузит публику в мир смешных и сентиментальных, откровенных монологов- воспоминаний. В центре действия два солдата, которых отправляют холодной зимней ночью в лес с секретным заданием, и главной задачей становится дожить до рассвета. Премьера спектакля "Зима" на камерной сцене Театра на Васильевском - 25 и 26 января.

Ленинградский трамвай – один из символов осажденного города. В музее городского электротранспорта ко дню полного снятия блокады уже традиционно готовят специальную программу. В этом году всех посетителей ждет выставка "Ленинградские дети блокады": воспоминания ленинградцев, которые в те страшные годы были детьми, чем они жили, что запомнили; фотографии военных лет, документы из архива. Для школьников и маленьких посетителей музея будут организованы мастер классы "Трамвай победы". Также все желающие смогут посетить тематические экскурсии, на которых расскажут, что значили трамваи для осажденного Ленинграда.

Музыкально-театральное представление "Память жива" 27 января пройдет в большом зале Екатерининского собрания на набережной канала Грибоедова. Авторы памятной акции решили показать блокаду и войну без привычного пафоса и выбрали концертное пространство, в котором еще не завершен ремонт, и сохранилась историческая память. В программе прозвучат песни военных лет, стихи и проза Ленинградских авторов. Посетить концерт могут все желающие абсолютно бесплатно, для этого нужно лишь пройти регистрацию на официальном сайте Петербург-концерта.

27 января – в день полного снятия блокады Ленинграда памятные мероприятия пройдут во всех районах города и области.

На дворцовой площади в течение дня будет организована интерактивная программа с выставкой исторической военной и гражданской техники, работой полевых кухонь и концертной программой, зажжены факелы на Ростральных колоннах, в 9 часов вечера прогремит праздничный салют.

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.