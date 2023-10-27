Вера в добро. Терапевтический эффект общения с животными в действии

26 октября, четверг, 12:23

Круговорот любви в природе — такой закон в учебниках не прописан, и очень жаль, ведь он работает. Лошадь по имени Марго была спасена из проката, а теперь она сама помогает больным детям, работая иппотерапевтом.

Хозяйка лошади Вера полтора года назад открыла благотворительную организацию для помощи особым детям и животным, выучилась на иппотерапевта и теперь с Марго проводят бесплатные занятия для детей.

Подробности - Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург