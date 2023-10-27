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26 октября, четверг, 12:23

Вера в добро. Терапевтический эффект общения с животными в действии

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Круговорот любви в природе — такой закон в учебниках не прописан, и очень жаль, ведь он работает. Лошадь по имени Марго была спасена из проката, а теперь она сама помогает больным детям, работая иппотерапевтом.   

Хозяйка лошади Вера полтора года назад открыла благотворительную организацию для помощи особым детям и животным, выучилась на иппотерапевта и теперь с Марго проводят бесплатные занятия для детей. 

Подробности - Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург 

 
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