В здравом уме и твёрдой памяти. Как сохранить здоровье головного мозга на долгие годы

24 июля, понедельник, 11:27

В конце июля во всём мире отмечают День мозга. Так медики хотят привлечь внимание к здоровью нашего главного органа. В погоне за красивым телом, психологическим спокойствием и другими прелестями жизни, современный человек совсем забывает про свой полуторакилограммовый двигатель. А ведь не так сложно содержать его в порядке.

А ещё нужно соблюдать баланс во всём. В уставе Всемирной организации здоровья значится, что это самое здоровье заключается не только в отсутствии болезней, но и в состоянии полного физического, душевного и социального благополучия. Простыми советами поделимся в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.