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Санкт-Петербург
05:08 28 сентября 23, четверг
1tvspb.ru
27 сентября, среда, 13:02

В детский сад — как на праздник: что значит быть хорошим воспитателем?

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Что делать, если Маша не хочет есть кашу, а Даня не любит читать? Как успокоить ребёнка, который пока стесняется и боится, и научить его быть весёлым, любознательным и общительным? Все это и много чего ещё знают и умеют хорошие воспитатели. Да, это те самые люди, благодаря которым в детский сад ходят с удовольствием. 27 сентября у них профессиональный праздник.

Подробнее о тех, кому мы доверяем своих детей.

Виктория Фёдорова, Даниил Кушнеревич, Ангелина Введенская, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.

 

 
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