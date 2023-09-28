В детский сад — как на праздник: что значит быть хорошим воспитателем?

27 сентября, среда, 13:02

Что делать, если Маша не хочет есть кашу, а Даня не любит читать? Как успокоить ребёнка, который пока стесняется и боится, и научить его быть весёлым, любознательным и общительным? Все это и много чего ещё знают и умеют хорошие воспитатели. Да, это те самые люди, благодаря которым в детский сад ходят с удовольствием. 27 сентября у них профессиональный праздник.

Подробнее о тех, кому мы доверяем своих детей.

Виктория Фёдорова, Даниил Кушнеревич, Ангелина Введенская, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.