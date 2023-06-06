В Россию с любовью. Путешествие французского фотографа Бенуа Виаллона по маршруту Париж-Териберка

06 июня, вторник, 10:15

Фешен-фотограф из Парижа, который всю жизнь фотографировал моделей, бижутерию и флаконы духов, однажды влюбился в Россию, а с 2020 года пристрастился путешествовать по ней на своем внедорожнике.

Глаза собаки, заснеженные трассы, ныряющие киты, северное сияние — результат путешествия по северу России Бенуа Виаллон представил на вернисаже в галерее на Мойке.

Об охотнике за северным сиянием расскажем в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург