В День борьбы с онкологией о том, как победить болезнь всем миром

04 февраля, вторник, 12:52

Сегодня исполняется ровно двадцать лет, как международное онкологическое сообщество обратилось ко всему миру с предложением включиться в борьбу против рака. Два года назад Президент России предложил борьбу против рака сделать национальным проектом здоровье. В течении нескольких лет должны улучшиться не только основные показатели, но и измениться принципы оказания онкологической помощи.

Диагноз рак в кабинете врача каждый год слышат больше полумиллиона россиян. И лишь каждый третий диагноз ставят на ранней стадии, когда шансов победить болезнь больше девяносто процентов. У россиян слово "рак" вызывает панику — люди думают, что их жизнь заканчивается ровно в ту минуту, когда они узнали о заболевании. "Я бы хотел, чтобы люди относились к раку как к просто хронической болезни" - эту фразу доктор Андрей Павленко говорил всегда, но особый смысл она приобрела после того, как врач-онколог впервые сказал всем "у меня рак". Больше полутора лет он вел медиапроект "Жизнь человека", в котором рассказывал о своей борьбе с болезнью как врач и пациент одновременно. В его случае болезнь оказалась сильнее.

Андрей Павленко один из основателей онкологического отделения Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова. Пожалуй, самое молодое отделение в Петербурге, и самое прогрессивное. Еще во время учебы Андрей Павленко задумывался о необходимости реформ в сфере онкологии. В своем отделении он создал персональный подход к каждому пациенту. И после агрессивного лечения больного, врачи не оставляют его один на один с болезнью.

Полтора года назад начал свою работу Национальный проект "Здравоохранение". Его реализация должна помочь через четыре года снизить показатели смертности от онкологических заболеваний в России. Для этого внедряется централизованная система организации онкопомощи. Говоря проще, приблизить эту помощь к пациенту и сократить сроки ее ожидания. В Петербурге начинают открываться ЦАОПы - Центры амбулаторной онкологической помощи.

УЗИ, рентген, эндоскопия, МРТ и оперблок для выполнения биопсии - примерно так, выглядит Центр амбулаторной онкопомощи. Среди регионов России Петербург на первых местах по заболеваемости онкологией. Но это говорит о выявляемости, о высокой онкологической настороженности докторов и современных исследованиях. В НИИ онкологии имени Петрова совсем недавно внедрен новый вид диагностики рака молочной железы. С помощью нового аппарата, который пока единственный в России и Восточной Европе, можно обнаружить опухоль размером 4-5 мм.

При лечении рака на ранней стадии показатель 10-летней выживаемости достигает девяносто пять и более процентов. Онкологу Андрею Павленко просто не повезло. Он сам сказал об этом в своем последнем видеообращении. И призвал всех, кто сражается с онкологией, не опускать руки. Статистика — вещь упрямая, и даже с таким диагнозом есть шансы на излечение! Ученики Павленко продолжают дело своего учителя. Более того, учрежден грант его имени. Средства будут идти на финансирование медиапроектов, которые рассказывают об онкологических заболеваниях. В СПбГУ учреждена специальная стипендия для молодых ученых.

Игорь Цыжонов, Олег Подъячев, Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.