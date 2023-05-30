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30 мая, вторник, 09:20

Упорство, талант и желание могут переломить обстоятельства: 16-й «Шаг навстречу!»

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Талантливые музыканты и художники с безграничным творческим потенциалом удивляют Петербург мастерством и силой характера. В нашем городе прошёл Международный творческий фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу!».

О музыкантах, которые исполняют Баха, не видя клавиш, и учителях, которые помогают им найти себя в мире искусства, – расскажем в нашем репортаже с площадок фестиваля.

Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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