Упорство, талант и желание могут переломить обстоятельства: 16-й «Шаг навстречу!»

30 мая, вторник, 09:20

Талантливые музыканты и художники с безграничным творческим потенциалом удивляют Петербург мастерством и силой характера. В нашем городе прошёл Международный творческий фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу!».

О музыкантах, которые исполняют Баха, не видя клавиш, и учителях, которые помогают им найти себя в мире искусства, – расскажем в нашем репортаже с площадок фестиваля.

Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург