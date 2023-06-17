Театральные премьеры «Жестокий роман» и «Принцесса цирка», концерт в Гербовом зале Эрмитажа, выставки в KGallery и Музее музыки

16 июня, пятница, 10:00

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга в ближайшие дни.

В театре "Балтийский дом" поставили пьесу А.Н. Островского "Бесприданница" – премьерные показы "Жестокого романа" в ближайшие выходные.

В KGallery открывается выставка "Самиздат. Музыка, которой не было" - об уникальном явлении "музыки на костях" и других атрибутах советского самиздата.

Проект "Дворцы Санкт-Петербурга" представляет концерт "Метаморфозы Тиграна Великого" - звёзды оперы выступят в Гербовом зале Эрмитажа.

В Музее музыка готовится виртуальная выставка тюркских музыкальных инструментов.

Театр музыкальной комедии представил премьеру оперетты Имре Кальмана "Принцесса цирка" в близком к оригиналу виде.

Подробнее – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.