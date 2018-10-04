Театр и кино. Как приходят в профессию?

03 октября, среда, 12:40

Театр, кино, телевидение – в этих сферах мечтают работать и реализовать себя, пожалуй, каждый третий человек. Одни с детства, поставив себе цель, идут получать профильное образование. Другие оказываются случайно и остаются верны своему выбору всю жизнь. Есть и те, кто в достаточно взрослом возрасте кардинально меняют профессию в пользу театра или кино.

Виталий Кузьмин, актер комедии им. Н.П. Акимова: "Из меня готовили инженера-строителя. Но в тот момент я как-то внутренне осознал, что я буду артистом. Совмещал. Я учился, чертил, проектировал, а вечером бегал в киношколу. Совершенно другой мир. И я счастлив, что я туда попал, и моя судьба связана с театром".

История актера Виталия Кузьмина вовсе не уникальная. В детстве он не посещал творческие кружки, не участвовал в самодеятельности. Поступил в технический вуз и решил заняться культуризмом. И как-то раз, возвращаясь домой с тренировки, случайно увидел объявление в метро – "Хотите стать актёром?". И внутренний голос сказал: "Хочу". Так он попал на актерские курсы киношколы при Ленфильме. Родители не были против очередного, как они думали, хобби. Но это увлечение стало для Виталия делом жизни. Сомнения в правильности своего выбора, признается, были.

Виталий Кузьмин, актер комедии им. Н.П. Акимова: "Я не думал, состоюсь я или не состоюсь. Мне просто нравилась эта атмосфера. Мне кажется, что это нельзя назвать профессией. Это образ жизни. И актер и режиссер – это образ жизни. Если к этому относится рационально, я думаю, это, скорее всего, не артист. Человек который карьеру делает, выстраивает другие планы. Я дышу этим, живу и мне это нравится".

История Серафимы Томошевской - полностью противоположная истории Виталия. Серафима с детства мечтала о кино и театре. Но не играть, а создавать. Еще в школе она пошла на курсы операторов. Отговоры родителей, что эта не женская профессия, не повлияли на ее выбор. Серафима после курсов закончила Университет кино и телевидения, а недавно получила диплом ВГИКА.

Серафима Томошевская, режиссер: "Я такой человек, который все время живет, что все время нужно для себя ставить разные цели. И я сейчас иду к очередной цели. Я молодой специалист, я только два года назад закончила университет. В чем-то я реализовалась, но еще все впереди, конечно же".

Цель, которую перед собой поставила Серафима – снять полнометражный фильм. Она не стала раскрывать все подробности. Конечно, современная киноиндустрия – это рулетка. Кому-то везет больше, кому-то – меньше. Но однозначно и категорично не везет и никогда не повезет тому, кто сидит, сложа руки.

Серафима Томошевская, режиссер: "Это, конечно, сложно. Нужно много работать. И пробивать себе как-то дорогу. Но все зависит от труда на самом деле и от собственных желаний. Если вы чего-то хотите. Это непременно получится. Это правда. Просто нужно к этому идти и четко ставить перед собой цели. И найти свой путь в жизни, понять кто вы".

Светлана Холод свой путь в жизни нашла лишь в тридцать шесть лет, когда пришла на курсы гримеров. Превращать актеров в королей и бандитов, сказочных принцесс и мифических героев увлекло ее настолько, что после работы на киноплощадках она стала гримером и постижёром Александринского театра.

Светлана Холод, гример-постижер Александринского театра: "Когда вот работаешь с постижем: с бородами и усами, с мужчинами. Мне нравится как они меняются. Когда разного плана усы приклеиваешь, бороды. Насколько они меняются, меняется характер человека".

Всех наших героев объединяет не только стремление стать часть киноиндустрии, но и то, что они для достижения своих целей и получения первых навыков профессий окончили курсы киношколы "Кадр". Ровно тридцать лет назад ее создали по инициативе Ленфильма как площадку для профессиональной подготовки "среднего звена" кинопроизводства. Сейчас киношкола – образовательное учреждение.

Светлана Тираспольская, директор киношколы: "За тридцать лет работы подготовили более двух тысяч выпускников, которые теперь стали профессионалами кино, телевидения, радио, работают в киностудиях. За эти тридцать лет менялось очень многое и в составе педагогов. Но основной состав педагогов киношколы "Кадр" - это золотой фонд Ленфильма".

Есть еще один, не менее важный, момент, который объединяет героев этого сюжета – все они что-то делают, а не мечтают делать.

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Дарья Варновская и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.