Петербургский ТЮЗ за год до столетия! Об истории, традициях и как живет театр сегодня

26 февраля, пятница, 11:08

Самому знаменитому детскому театру Петербурга – Тюзу имени Брянцева – исполнилось 99 лет. Почти век назад театр открылся постановкой «Конек Горбунок». Долгие годы этот спектакль был визитной карточкой театра. И спустя девяносто девять лет «Конек Горубнок» вновь на сцене Тюза.

Спектаклем "Конёк-Горбунок" в постановке Александра Брянцева Театр Юных Зрителей открылся в далеком 1922 году. Спустя многие годы после премьеры представление продолжает радовать публику. Многие зрители считают спектакль лучшим в репертуаре театра. Правда, это уже седьмое возобновление спектакля. В последней версии постановки Заслуженного артиста России Владимира Тодорова мало что изменили. Да, это и не нужно, признался режиссер.

Владимир Тодоров, Заслуженный артист России:

"В этом случае я не выступал в роли режиссера-новатора, а скорее режиссер-реставратор. Который аккуратненько к этому делу прикасался. Конечно, время меняется, меняются зрители, меняются актеры. И вот сейчас седьмое возобновление "Конька". В нем масса молодых артистов".

В этом спектакле принципиальная сменяемость артистов. Эту традицию заложил еще сам Брянцев. Те, кто раньше исполнял главные роли, теперь заняты в массовых сценах. Ведь в постановке задействована вся труппа тетра. А главные партии у молодых артистов. Конька-Горбунка играет Анна Слынько. Она известна не только яркими ролями в театре, но и в большом кино.

Анна Слынько, Актриса:

"Все мы выросли на русских наших сказках, поэтому для нас весь этот код - генетический, он здесь раскрывается. И он очень понятен нам. Дети получают удовольствие от этого языка, стиха. И взрослые, впрочем, тоже, и мы, поскольку здесь можно по-хорошему похулиганить".

Это настоящая русская сказка в лучших традициях жанра, отличающаяся масштабностью и зрелищностью. Спектакль сопровождается живой музыкой — аранжировками русских народных песен в исполнении оркестра, что тоже редкость в наши дни. Сказку в ТЮЗе специально не "украшали" технологичными декорациями. Все, как было раньше. В бутафорском цехе театра бережно следят за артефактами. Правда, их осталось совсем немного с первой постановки. Большая часть декораций заново была сделана 8 лет назад.

Ольга Вилинская, Начальник бутафорского цеха ТЮЗа им. А.А. Брянцева:

"Мы сейчас занимаемся, в основном, поддержкой и восстановлением декораций, которые повредились там каким-то образом. Но, естественно, к столетию на следующий год мы будем переделывать скорее всего все декорации "Конька". Конкретно этой декорации, наверное, лет 30. Мы пытаемся ее поддерживать в состоянии зрелищном, чтобы зрителям было интересно смотреть".

В преддверии дня рождения творчеством занялись и зрители ТЮЗа: в фойе представили выставку работ конкурса "Театр — глазами детей". Поклонники изобразили сцены из своих любимых спектаклей. А в жюри пригласили артистов театра, которые выбрали лучшие работы.

Сергей Шелгунов, Председатель жюри детского конкурса, Заслуженный артист России:

"Нам всегда говорили, никогда не спрашивайте у детей после спектакля сразу: понравилось, не понравилось. Потому что он весь полон впечатлениями. Попросите его что-нибудь нарисовать. Именно это и есть та самая оценка нашего творчества, когда ребенок что-то нарисует. В силу своих возможностей. Кто-то замечательно рисует, кто-то будет большим художником. А кто-то нарисовал каляки-маляки, но они самые-самые искренние".

Несмотря на сложный карантинный период прошлого года, театр оставался со своим зрителем на связи онлайн, показывая спектакли и транслируя творческие встречи с артистами. Девяносто девятый сезон открылся громкими премьерами и уже в сентябре гастролями - в Москве, во Владивостоке и Хабаровске. Спектакль "Мещане", в постановке Елизаветы Бондарь, вошли в шорт-лист десяти лучших российских премьер прошлого года. Невероятный зрительский интерес вызвал экспериментальный спектакль "Как тебе такой тятр, Илон Маск?" Олега Христолюбского, а премьера "Сказки о царе Салтане" Антона Оконешникова побила все рекорды по обсуждаемости в Интернете.

Светлана Лаврецова, Директор Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева:

"Этот театр, действительно, создавал по всей России и по миру движение театров для юных зрителей. Мне кажется, это нужно сохранить. Это то достояние, которое существует в России, в первую очередь. Не просто так в мире участся этому. А как будет развитваться театр? По-новому. Вы скоро все узнаете. У нас будет новая жизнь! К столетию будет новая жизнь!"

Во второй половине девяносто девятого сезона в ТЮЗе — две премьеры: спектакль Андрея Слепухина "Дай найти слова" и постановка "Урок" Бориса Бирмана. А в середине марта театр, по традиции, проведет "Брянцевский фестиваль". До встречи в ТЮЗе — в семь? Если, конечно, повезёт со свободным билетиком. Девяносто девятилетие длится до самого юбилея. Так что есть ещё целый год для встречи сотого дня рождения любимого театра.

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.