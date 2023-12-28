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27 декабря, среда, 13:21

Советский импрессионизм. Новая масштабная выставка «Свет и воздух»

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Импрессионизм и советская живопись несовместимы! Развеять этот миф решили в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков. Хоть импрессионизм официально не признавали, художники, которым близко такое видение мира, были.

Авторы выставки "Свет и воздух" объединили работы таких художников. Экспонаты собирали в разных музеях и частных коллекциях по всей стране. О традициях импрессионизма в советской живописи – в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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