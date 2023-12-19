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Санкт-Петербург
19:47 19 декабря 23, вторник
1tvspb.ru
19 декабря, вторник, 14:35

Сервисы для путешествий с детьми. Как сделать поездку комфортной?

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Недавно в зале регистрации Пулково появилась баба Яга. Теперь с ней можно сфотографироваться и отправиться в полёт в ступе. Это часть большого проекта по улучшению сервиса в аэропорту. О том, как сделать путешествия с детьми веселее и комфортнее.

Сотрудники вокзалов и аэропортов советуют пассажирам с детьми не стесняться спрашивать о возможностях или просить о помощи, чтобы в путешествии запомнились только приятные моменты.

 

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург

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