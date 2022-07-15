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15 июля, пятница, 12:43

Семейный фестиваль "Петров день" прошел в Александровском саду

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Семейному фестивалю "Петров день", который прошёл накануне в Александровском саду, не помешал ни ливень ни ветер. Перед гостями выступили участники городских семейных конкурсов, а у зрителей была возможность проявить себя в творческих мастер классах.

Семейные фестивали - это уже добрая петербургская традиция. Мамы, папы и, конечно, дети с удовольствием принимают в них участие: занимают первые места в конкурсах на лучшую семью и из года в год к ним присоединяются новые счастливые молодожёны. И это значит, что у таких фестивалей есть особый смысл.

Подробнее, как проходил фестиваль, в нашем репортаже.

Евгений Борисов, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев Первый канал Санкт-Петербург.

 
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