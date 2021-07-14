Сапборды в городе

14 июля, среда, 09:40

Несколько недель в Петербурге - настоящее знойное лето. Температура почти не опускается ниже 30 градусов, и водные виды спорта как никогда актуальны. Рассказываем о сапферфинге.

Несколько лет подряд сапсерфинг остается одним из самых популярных спортивных летних развлечений у горожан. Родина этого вида спорта – Гавайские острова. В Россию сапсёрф пришел не так давно. И первым стал Северо-Запад. Так, в Выборге в 2012 году прошел первый неофициальный чемпионат по сапсерфу. Загородные маршруты, Нева с ее не всегда спокойной водой, и все же - городской исторический маршрут по рекам и каналам – один из самых востребованных.

Денис Тихонов – сапсёрфер: (Only sup): "В 6 утра стратуем с Лебяжьей канавки, идем до Чижика-Пыжика, потом по Фонтанке, выходтим в Неву, до Зимней канавки…потом выходим в Мойку, по набережной Моки попораичваем к Спасу на крови, там у нас фотосессия, потом возвращаемая и плываем до финиша – до Лебяжьей канавки.

Выйти в 6 утра крайне важно. Катать можно с 6 до 8 – до начала навигации. Обязательный инструктаж и объяснение техники безопасности занимает несколько минут. Сапсерфинг – не экстремальный вид спорта.

Денис Тихонов – сапсёрфер (Only sup): "Если мы катаем утром – с 6 до 8 утра, то обязательно надо надеть шлем, спасательный жилет, страховочный. В принципе все – достаточно. Проезжаем гранитные канавки, мосты, чтобы люди не ударились головой – не было травм так сказать".

Денис занимается сапсерфингом несколько лет и пришел в этот вид спорта из легкой атлетики. Говорит, что это самый нетравмоопасный вид спорта и активности.

Денис Тихонов – сапсёрфер : "Эта доска сделана из материала хайтекст немецкого, очень прочный легкий, хороший материал. Она надувная, надувается примерно за 15 пса. Вот здесь все написано, здесь клапан. Открываем, вставляем, накачиваем, обычно ручным накачиваем. Вот страховочный лиф. Одной сторой крепится к доске, другой крепим на ногу. Таким образом – все равно на левую, на правую – неважно. Это на тот случай, если вы вдруг упали с доски, чтобы доска от вас никуда не уплыла… Резинка, туда можно что-нибудь положить, допустим, шлепки, обувь. Если есть герметичный мешок, то можно туда положить вещи, еду".

Спокойная утренняя вода принимает посетителей от 14 лет и до бесконечности. Все зависит от желания и смелости. Физическая нагрузка – минимальная.

Наталья Скворцова, фитнес-тренер : "Безусловно, больше всего на верхнюю часть идет нагрузка. Но когда на сапе встаешь, очень хорошо какие-то балансы, мелкие мышцы стабилизаторы срабатывают. На самом деле на все тело, если так можно выражаться. Нагрузка идет на все мышцы".

Наталья – фитнес-тренер обожает сапсерф. Говорит, что здесь как нигде ощущается свобода – внутренняя и внешняя. Подумать, помедитировать и даже сделать пару упражнений на воде – легко!

В небольших группах – максимум 10 человек. Так проще ориентироваться на воде. Помимо горожан маршрут становится популярен и среди гостей Петербурга. Например, Максим и Марина на пять дней приехали из Уфы и, выбрав сапсерф, решили попробовать что-то новое.

Совсем скоро – 31 июля – в Петербурге пройдет праздник для всех райдеров - самый большой в Восточной Европе и единственный в своем роде российский фестиваль SUP-серфинга. Маршрут – Фонтанка и исторический центр. Необходимое условие участие – карнавальный костюм. Есть время подтянуть мат часть.



Олеся Пушкина, Олег Подъячев, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.



