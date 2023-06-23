Рукописи Анны Ахматовой, фестиваль «КУКART», скульптуры Дмитрия Жукова, премьера «Хоттабыча» и «Алые паруса»

Обзор событий культурной жизни Петербурга в ближайшие дни.
В Фонтанном Доме открывается редкая выставка рукописей Анны Ахматовой и других поэтов и писателей "серебряного века".
Целую неделю будет идти Международный фестиваль кукольных и синтетических театров "КУКART" на различных площадках города.
В Эрарате открылась выставка работ Дмитрия Жукова "Корневая папка" - 20 больших скульптурных композиций.
В театре "Мастерская" Роман Габриа поставил спектакль "Хоттабыч".
Главным событием выходных станет традиционный праздник выпускников "Алые паруса".
Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.