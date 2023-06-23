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23 июня, пятница, 09:00

Рукописи Анны Ахматовой, фестиваль «КУКART», скульптуры Дмитрия Жукова, премьера «Хоттабыча» и «Алые паруса»

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Обзор событий культурной жизни Петербурга в ближайшие дни.

В Фонтанном Доме открывается редкая выставка рукописей Анны Ахматовой и других поэтов и писателей "серебряного века".

Целую неделю будет идти Международный фестиваль кукольных и синтетических театров "КУКART" на различных площадках города.

В Эрарате открылась выставка работ Дмитрия Жукова "Корневая папка" - 20 больших скульптурных композиций.

В театре "Мастерская" Роман Габриа поставил спектакль "Хоттабыч".

Главным событием выходных станет традиционный праздник выпускников "Алые паруса".

 

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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