Романовская традиционная игрушка и ее сюжеты

22 июля, пятница, 14:23

В селе Романово, что под Липецком, ещё в XVII веке зародился уникальный народный промысел глиняных игрушек, которые так и называются "романовская игрушка". Известно около четырёх десятков традиционных сюжетов, например, такой олень-дерево, которого дарили на свадьбу.

Сейчас в Центре романовской игрушки работают несколько мастериц, а малоизвестные села бывшего города Романова входят во все путеводители по Липецкой земле. Наряду со знаменитым елецким кружевом, парком Кудыкина гора, где можно увидеть огнедышащего Змея Горыныча, и Липецким курортом с минеральными водами.

Подробнее в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург