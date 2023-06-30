Увлекательные путешествия по России с детьми: советы опытного тревел-блогера

30 июня, пятница, 10:40

Как недорого путешествовать по Алтаю, где поесть в Башкирии и чем хорош Владикавказ? Мы запускаем новый проект о путешествиях по России - вместе с известными тревел-блогерами, которые поделятся впечатлениями, советами и видеоконтентом.

В Петербург Татьяна приехала с сыном. В этот раз особенностью путешествия стала авторская экскурсия по местам Виктора Цоя. Это – относительно нишевая история. Прогулки по рекам и каналам туристы выбирают чаще. Но прелесть в том, что выбирать теперь можно – кому-то интереснее персональный гид, с которым можно устроить дискуссию, а кто-то хочет смотреть на дворцы, качаясь на волнах. Главное – определиться в желаниях, а возможности их осуществить можно реализовать практически всегда.

Виктория Федорова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург