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27 июля, четверг, 13:37

Путешествие «Из Грязи в Чистую». О велопробеге и приключениях в дороге Евгения Кутузова

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Герой нашего сюжета сейчас находится в Смоленской области, а добрался он туда на необычном велосипеде, сделанном специально для него. Путешественник Евгений Кутузов проехал тысячу километров «Из Грязи в Чистую» - это названия населённых пунктов.

Для Евгения Кутузова путешествия – это стиль жизни. Первым масштабным проектом стал забег из Петербурга на Эльбрус, это пять тысяч километров. Потом он отправился в Хождение за три моря – пешком в Индию, по следам Афанасия Никитина. И обязательно дошел бы, если бы не пандемия и закрытие границ. Идею этого сезона: велопробег из Грязи в Чистую удалось воплотить целиком. 

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 
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