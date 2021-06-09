Прокатиться на шхуне викингов, отведать живых устриц и выпустить в дикую природу тюленят с военного корабля - возможно за один день на фестивале "Паруса Кронштадта"

09 июня, вторник, 02:06

Под ногами качается палуба, вокруг — крылья парусов. Мы на драккаре - шхуне викингов с пиратским названием «Железная башка». Несемся навстречу приключениям. О фестивале «Паруса Кронштадта» расскажем.

Парад крейсерских яхт в акватории — незабываемое впечатление для тех, кто на берегу, но особенно для тех, кто на борту. Настоящие мореманы стремятся проводить на палубе праздники и будни. Инженер Семен Сидоров, завершив офисный день за компьютером, перевоплощается в капитана норвежского судна 10-го века, только в современной реконструкции — с мотором.

Семен Сидоров, капитан драккара:

"Паруса — совершенно очаровательная вещь, даже с офисной работы приходя усталый, когда ничего не хочется, только лечь на кровать, приходишь в яхт-клуб, ставишь паруса и новые силы появляются, и хочется парусить до утра!"

"Пропарусивших" до вечера гостей, в числе которых были участники экономического форума со всего мира, на берегу особенно порадовала встреча с фудкортом Гастро—фестиваля. Морской еде иностранцы предпочитали национальную. Пресное тесто, вода, соль, мука и мясо. Бурятские бозы от русских пельменей отличаются разве что формой и способом приготовления.

Геннадий Будаев, повар:

"Это бурятское национальное блюдо готовится только на пару. Похоже на юрту, сверху дырочка, идет теплообмен".

А вот для петербуржцев настоящей экзотикой были устрицы, которых еще надо уметь есть! Устрица вскрывается ножом, отделяется от раковины, заливается лимоном и… продукт готов. Особенность, которая может смутить едока: в момент вскрытия моллюск должен быть не просто сырым, но и… живым.

Павел Каренгин, Михаил Шумилин, хозяева устричного бизнеса:

"Устрицы летят на самолетах в спец.термокоробках - со льдом, без воды. Мы их получаем, кладем к себе в аквариум, они оживают и так могут жить долгое время, пока мы их не отвезем в рестораны, или частным клиентам. Если сравнивать нашу устрицу с другой — она дикая и этот морской вкус больше выражен — соленая вода. Если брать выращенную во Франции, она менее соленая".

Среди гостей фестиваля особенно заметной была группа танцовщиков из Катара. Они порадовали гостей арабскими танцами, а себя — петербургской экзотикой.

Абд Самад, танцовщик (Катар):

"Первый раз в жизни я увидел отсутствие ночи, первый раз. Еще я ел русский суп первый раз. Очень вкусный… Только я забыл название".

А еще "Паруса Кронштадта" отдали должное Всемирному дню природы возвращением четырех серых тюленят в Финский залив. В родные пенаты малышей везли на военном корабле человеческие родители — Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская. Благодаря их усилиям, с 2013 го года в Петербурге работает единственный в России "Центр изучения и сохранения морских млекопитающих". В связи с ранним таянием льдов, мамы не успевают выкормить тюленят и они, выброшенные на берег Финского залива, часто попадают в беду.

Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская, Центр изучения и сохранения морских млекопитающих:

"Он проглотил или каким-то образом к нему в кишечник попал огромный поплавок из пенопласта и у него были большие проблемы, пришлось длительно лечить. У одного было серьезное поражение гельминтами, давно такого не видели. Два других были просто истощенные, замученные дистрофики".

Девочка оказалась самой бойкой — сразу нырнула, почуяв родные воды. А один малыш поначалу боялся даже покинуть временный домик. Слезы на глазах гостей и особенно спасителей понятны. Чтобы выкормить тюленят до нужного веса 42-х — 47-ми килограммов Лена и Слава в течение двух месяцев бьют рекорды человеческих родителей по количеству заботы. В начале круглосуточное кормление специальной смесью каждые 3—4 часа. Переход на кормление рыбой. Один малыш поглощает в день по 5—6 килограммов селедки. Параллельно лечение и все это с соблюдением строжайшей санитарии, которую обеспечивают условия петербургского центра.

За 8 лет Центр вернул в природу более 150-ти краснокнижных морских обитателей. Но, как выяснилось на фестивале "Паруса Кронштадта", вода и для человека — родная стихия, которая успокаивает ум и возвращает радость сердцу.

Анастасия Тамило, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Санкт-Петербург.