Призвание, а не профессия - о пожарных и спасателях

20 апреля, вторник, 10:49

О героях нашего времени - тех, кто спасает жизни, рискуя своими.

Ежегодно 30 апреля в России отмечают день пожарной охраны. Кто такие современные пожарные и почему многие называют это не профессией, а призванием?

Это не боевой выезд пожарно-спасательного отряда, а всего лишь учебная тревога. Впрочем, даже по учебной тревоге пожарная машина с экипажем должна выехать из пожарной части меньше, чем за минуту.

Андрей Куликов – помощник начальника отряда-оперативный дежурный по 14-му пожарно-спасательному отряду Центрального района Санкт-Петербурга: "Личный состав должен выехать по сигналу тревоги за 45 секунд, больше нельзя. Наш приезд складывается из многих факторов: какое-то время пожар развивается сам по себе. Потом уходить время на звонок в дежурную часть, время пока сигнал поступит к нам сюда. И вот это все время прибавляется к этим 45 секундам".

Андрей Сергеевич Куликов – потомственный пожарный. Он пошел по стопам своего деда и отца и вот уже без малого четверть века защищает Петербург от различного рода чрезвычайных ситуаций. О работе пожарных и спасателей любой житель города даже не задумывается, пока не наступает беда. Сами пожарные тренируются и готовятся к возможным опасностям, но забывают о них, когда необходимо спасать людей.

"Сейчас думаешь, а потом уже нет. Тревога пошла, фактически другое измерение пошло – бывают ситуации такие, что во двор забегаешь, вроде бы день, а неба не видно. А люди там кричат, придите на помощь".

Также произошло и неделю назад, когда на территории Невской мануфактуры вспыхнул пожар. О том, что он станет самым крупный в Петербурге за последние 19 лет, спасатели даже не задумывались. Главной задачей первых прибывших на место – было спасение людей. Жертв среди населения удалось избежать, из горящего здания вывели всех, но один спасатель при этом погиб, несколько в тяжелом состоянии попали в ожоговую реанимацию.

Андрей Литовка – руководитель пресс-службы ГУ МЧС по г.Санкт-Петербургу: "Когда мы понимаем, что для нас это опасно, мы все равно идем на риск. Иногда он бывает неоправданным, но это в нашей крови, спасать людей это наша задача".

Высшая категория сложности, площадь возгорания 10 тысяч квадратных метров, 69 единиц привлеченной к тушению техники, 4 вертолета и почти 350 пожарных. Невская мануфактура горела 5 дней. Трое пожарных-спасателей были награждены Орденом мужества, один из них Илья Белецкий – посмертно.

Два года назад известный мотопутешественник Павел Кобяк, в очередной раз отправлясь в путешествие через всю страну, поставил амбициозную задачу - собрать по пути следования героев нашего времени. Поговорить с людьми, кто в городах и поселках, в горах и на море спасает других людей, рискуя своей жизнью.

Павел Кобяк – автор проекта "Герои нашего времени", основатель общественного движения "Сел и поехал": "Хотелось рассказать школьникам о тех героях, которые есть сегодня. Это люди, работающие в системе МЧС, это пожарные это горно-спасатели".

По итогам путешествия получился полуторачасовой документальный фильм "Герои нашего времени". В нем нет громких историй и происшествий, о которых наслышана вся страна, но собраны десятки случаев и фактов, когда пожарные-спасатели, рискуя своим здоровьем, дарили людям надежду и жизнь.

Татьяна Зиганшина – участник экспедиции, сотрудник МЧС: "Если ты трус, если ты слабак и не готов пожертвовать своей жизнью ради других людей, ты уйдешь после первого пожара. Отсидеться не получится, не так, что ты отработал и ушел. Здесь на самом деле нужно проявить отвагу, смелость и неравнодушие".

30 апреля – профессиональный праздник пожарных-спасателей нашей страны. Слаженные и профессиональные действия этих людей ежедневно спасают десятки жизней в городах и селах . жизни по всей нашей стране.

Андрей Куликов – помощник начальника отряда-оперативный дежурный по 14-му пожарно-спасательному отряду Центрального района Санкт-Петербурга: "Вы не представляете, как приятно слышать за себя, за своих парней, когда люди говорят, спасибо. Простое спасибо! "Мужики, молодцы, отработали слаженно, четко" .

Тимур Мамонов, Даниил Кушнеревич, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.