Первый канал
Санкт-Петербург
13:03 15 декабря 23, пятница
1tvspb.ru
15 декабря, пятница, 10:13

Премьера музыкального спектакля «Айсвилль», концерты фестиваля «Площадь Искусств», выставка в Музее-институте Рерихов и мюзикл «Остров сокровищ»

Версия для печати

Обзор ярких событий культурной жизни Петербурга в ближайшие выходные.

В театре "Приют комедианта" представят музыкальный спектакль "Айсвилль", первый мюзикл, исполняемый а капелла.

В Филармонии продолжается фестиваль "Площадь Искусств", в предстоящие выходные выступит зрителей ждёт насыщенная программа.

В Музее-институте семьи Рерихов открыта выставка работ Николая Рериха, большая часть которых никогда не экспонировалась в Петербурге.

Театр музыкальной комедии подготовил премьеру мюзикла "Остров сокровищ".

 

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Театр онлайн: Борис Акунин инициировал в Александринке ...
26.05.2020, 10:31

Театр онлайн: Борис Акунин инициировал в Александринке ...

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru