Премьера музыкального спектакля «Айсвилль», концерты фестиваля «Площадь Искусств», выставка в Музее-институте Рерихов и мюзикл «Остров сокровищ»

Обзор ярких событий культурной жизни Петербурга в ближайшие выходные.
В театре "Приют комедианта" представят музыкальный спектакль "Айсвилль", первый мюзикл, исполняемый а капелла.
В Филармонии продолжается фестиваль "Площадь Искусств", в предстоящие выходные выступит зрителей ждёт насыщенная программа.
В Музее-институте семьи Рерихов открыта выставка работ Николая Рериха, большая часть которых никогда не экспонировалась в Петербурге.
Театр музыкальной комедии подготовил премьеру мюзикла "Остров сокровищ".
Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.