Премьера музыкального спектакля «Айсвилль», концерты фестиваля «Площадь Искусств», выставка в Музее-институте Рерихов и мюзикл «Остров сокровищ»

15 декабря, пятница, 10:13

Обзор ярких событий культурной жизни Петербурга в ближайшие выходные.

В театре "Приют комедианта" представят музыкальный спектакль "Айсвилль", первый мюзикл, исполняемый а капелла.

В Филармонии продолжается фестиваль "Площадь Искусств", в предстоящие выходные выступит зрителей ждёт насыщенная программа.

В Музее-институте семьи Рерихов открыта выставка работ Николая Рериха, большая часть которых никогда не экспонировалась в Петербурге.

Театр музыкальной комедии подготовил премьеру мюзикла "Остров сокровищ".

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.