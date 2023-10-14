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13 октября, пятница, 10:00

Премьера балета «Светлый ручей», выставка работ Павла Кузнецова, фестиваль «Сияние Арктики», премьера спектакля «Прощание в июне» и скульптура XX века в Манеже

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Обзор событий культурной жизни Петербурга.

Михайловский театр подготовил премьеру балета "Светлый ручей" на музыку Д. Шостаковича.

В Русском музее открылась выставка работ Павла Кузнецова к 145-летию художника.

Молодёжный театр на Фонтанке покажет премьеру спектакля "Прощание в июне" по пьесе А. Вампилова.

В концертном зале "Колизей" пройдет фестиваль культуры коренных северных народов "Сияние Арктики".

В Манеже открылась выставка скульптуры XX века – совместный проект с Третьяковской галереей и Русским музеем.

 

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

 
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