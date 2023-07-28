Премьера балета «Мой Иерусалим», выставка «Красота как ритм», фестиваль уличных театров и концерт боливийского тенора Диего Сармьенто

28 июля, пятница, 09:00

Обзор событий культурной жизни Петербурга.

Борис Эйфман поставил новый балет "Мой Иерусалим", премьера пройдёт на сцене Александринки в рамках саммита "Россия-Африка".

В Главном штабе открылась небольшая выставка "Красота как ритм" - женские скульптурные изображения из коллекции африканского искусства Эрмитажа.

Елагин парк на три дня станет ежегодной площадкой фестиваля уличных театров – 27 коллективов покажут 35 спектаклей.

В Доме Кочневой выступит знаменитый тенор из Боливии Диего Сармьенто, в его исполнении прозвучат шедевры мировой музыки.

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.