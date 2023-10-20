Первый канал
Санкт-Петербург
21:10 20 октября 23, пятница
1tvspb.ru
19 октября, четверг, 13:06

Последнее пристанище знаменитого архитектора Штакеншнейдера

Версия для печати

Знаменитый зодчий Петербурга, Андрей Иванович Штакеншнейдер, очень любил бывать здесь, недалеко от Петергофа, в Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни. Здесь же он нашёл своё последнее пристанище. Недавно на месте его захоронения, которое долгие годы находилось в забвении, появился надгробный памятник архитектору.

О том, какую роль в его создании сыграли жители Петергофа и о наследии великого мастера.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
История и современная жизнь Мариинского дворца
04.07.2022, 12:18

История и современная жизнь Мариинского дворца

Передается ли талант по наследству?
21.09.2017, 16:21

Передается ли талант по наследству?

Ожившая история города: световые инсталляции на фасадах ...
08.11.2016, 14:00

Ожившая история города: световые инсталляции на фасадах ...

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru