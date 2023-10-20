Последнее пристанище знаменитого архитектора Штакеншнейдера

19 октября, четверг, 13:06

Знаменитый зодчий Петербурга, Андрей Иванович Штакеншнейдер, очень любил бывать здесь, недалеко от Петергофа, в Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни. Здесь же он нашёл своё последнее пристанище. Недавно на месте его захоронения, которое долгие годы находилось в забвении, появился надгробный памятник архитектору.

О том, какую роль в его создании сыграли жители Петергофа и о наследии великого мастера.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург