Почему люди оставляют своих питомцев на улице?

03 марта, четверг, 16:12

Это станционар ветеринарной клиники. Породистые домашние животные, которых вы видите, брошены людьми. Причины - самые разные.

Семья Ольги всегда активно следит в соц.сетях за новостями благотворительных проектов помощи бездомным животным и помогают им всячески материально. А в ноябре две тысячи двадцатого года взяли к себе на передержку пекинеса, которого спасли волонтеры. И доставили его и многих других собак в Северную столицу из переполненных собачьих приютов Краснодарского Края.

Ольга и Мария Чусовитины:

"Мы всей семьёй подумали, что хотим взять именно Шурика. Мы увидели его на фотографии. Какой он был страшный, какие у него были грязные волосы и лапы".

Собаку отмыли, стерилизовали и вылечили. Пес оказался слепой. После этого был период адаптации и обучения. Когда все сроки передержки прошли, семья не захотела больше расставаться с Шуриком.

Ольга и Мария Чусовитины:

"Мы поняли, что мы не можем без него. У нас даже не было какого-то семейного сбора, чтобы обсудить, чтомы будем делать, куда мы его будем девать. Мы сразу сказали, что больше его не отдадим".

Одни из тех, кто помог дать новую счастливую жизнь Шурику и другим собакам, волонтёры благотворительного фонда "Мы вместе". Юля с детства, несла в дом брошенных больных животных. Когда выросла, поняла, что одной всех не спасти. И в своей квартире может помочь не многим. Тогда она стала искать единомышленников. Создала в соц.сетях группу помощи "Хелпдогмини", которая спасает животных от человеческого равнодушия. Оказалось, что на улице оказываются не только дворняги, но и породистые собаки.

Юлия Клафтон, основатель благотворительного фонда помощи животным:

"Приобретая, многие считают, что раз породистая, будет лежать красиво. Но нет. Плюс у нас процветает "черное разведение". Они не делают ни генетических тестов, не проверяют здоровье. Отсюда мы имеем кучу больных животных. Человек покупает, получает букет неизлечимых болячек, а это стоит огромных затрат и люди отказываются".

Неравнодушных людей оказалось немало. Так появился фонд помощи животным "Мы вместе". А теперь и большое помещение для передержки. Здесь можно увидеть породистых щенков чихуа хуа или даже французского бульдога. Каждый со своей историей или выброшен нерадивыми хозяевами или спасён от "чёрных заводчиков". Больных питомцев помещают в ветеринарные клиники. Лечение очень дорогостоящее и волонтёры никогда не отказываются от любой помощи. А после того как собака выздоравливает, её пристраивают в хорошие руки абсолютно бесплатно.

Юлия Клафтон, основатель благотворительного фонда помощи животным:

"Я вижу в этом смысл, хоть спасти, хоть одну но жизнь. Понятно, что ты всех не спасёшь, но вот те, кто попали сюда, для них же жизнь изменится. Это их счастливый билет".

Как говорят специалисты, в последнее время потребитель стал безответственным, рынок животных перенасыщен. А ещё чаще отказываются от питомцев, потому что их необходимо лечить.

Вероника Гиль, Ветеринар:

"Нам оставляли коробки вместе с животными под стульями в клинике и уходили. Независмо от того, что есть камеры или нет, людей не особенно это волнует. Люди приносят иногда животное и говорят: "Усыпите. Мы не хотим заниматься его лечением". Но мы не будем усыплять животное, которому мы можем помочь".

Этот год объявлен в Петербурге Годом заботы о животных. Именно в Северной Столице, впервые в России, еще в 2006 году была принята Концепция гуманного отношения к животным и создан Общественный совет по этим вопросам. Зоозащитники считают, что проблему выброшенных животных на улицу, можно решить только привлекая внимания общества к ней, образовывая население. И в этом плане Петербург впереди планеты всей. Эту работу много лет ведет "Республика кошек и котов". Благодаря их работе, 20 учреждений города стали счастливыми обладателями хвостатых сотрудников.

Ольга Титович – Арт-директор "Республики кошек и котов":

"Культура ответственного отношения к животным - это понимание того, что котики тоже люди. Это забота об их здоровье, создание комфортных условий для их жизни, забота об их питании, забота об их жизни".

Перед тем как завести домашнее животное, необходимо понимание всей ответственности перед новым членом семьи. Как говорят специалисты, важно здраво оценивать свои возможности и только уже потом идти знакомиться с новым верным другом, который будет рядом всю жизнь.

Евгений Борисов, Линда Черкасова, Даниил Кушнеревич, Ангелина Введенская – Первый Канал Санкт Петербург.