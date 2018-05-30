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29 мая, вторник, 14:11

Первый международный фестиваль циркового искусства "На Фонтанке" стал одним из лучших подарков Петербургу к 315-летию

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По улицам слона водили, как видно, напоказ. Этот вполне себе исторический факт, описанный в басне Иваном Андреевичем Крыловым, повторился в Петербурге спустя два века. Слонов в городе можно увидеть только один раз – в День города и в Первый международный фестиваль цирков «На Фонтанке».

К 315-му дню рождения Петербург получил в подарок первый цирковой фестиваль. Заключительный день четырехдневного праздника цирка с двумя сотнями участников из 15-ти стран мира начался с шествия по городу слонов, которые прошагали по всем городам Европы.

Дрессировщики, семья Гертнер живут в Германии, так что животные отлично понимают немецкий: Беби – единственный слон, рожденный в цирке, Индра – 3-е поколение цирковой слоновьей семьи, а сам Кристиан – дрессировщик в пятом поколении.

Кристиан Гертнер, дрессировщик:

"В первый раз я выступал на манеже - вы не поверите - я выступал в 7 месяцев. Меня ставили на хобот слона и я выходил на манеж."

Цирковой номер братьев Гертнер на фестивале удостоился специальной награды цирка на Фонтанке. А вот Главных наград - золотых, серебряных и бронзовых "Гаэтано" (по имени основателя цирка Чинизелли) - по решению жюри, выдали по три. Невозможно выбрать одного, когда все участники – лучшие из лучших. К примеру, серебряные призеры фестиваля "На Фонтанке"  Валерий и Катерина Абакаровы за уникальный номер на ремнях имеют 7 золотых наград на 7-ми фестивалях, в их числе цирковой "Оскар"  в Монте-Карло.  

Валерий Сычев и Екатерина Абакарова, воздушные гимнасты на ремнях:

 "У нас есть три авторских трюка, которые не делают в нашем жанре – мы их частично сами придумали, частично перенесли из других жанров, мы этим выделяемся. Мы не просто трюки показываем. А рассказываем историю."

Еще два серебряных "Гаэтано" уехали в Румынию и Москву. Румынская силовая пара Дан и Константин покорили зрителя красотой номера и уникальным владением телом. А русские акробаты на дорожке с оригинальным номером "Свадьба" воодушевили легкостью исполнения сложнейших трюков на дорожке и юмором. Почти все артисты пришли в цирк из большого спорта.                                                                                                  

Александр Неценко, Артем Хвалько, акробаты на дорожке с минитрампом:

"Что касается прыжков на дорожке, мы делаем максимум, что можно делать. Делаем тройное сальто – это максимум, что можно на резиновой дорожке. Двойные, тройные перелеты – они очень сложны, опасны и их мало кто в мире делает.                                                                                                                                                                              

Все три бронзовые награды также остались в России. По словам вице-президента Международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло Урса Пилса,  российская цирковая школа в мире узнаваема так же, как и русский балет.

Урс Пилс, вице-президент Международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло, член жюри Международного фестиваля циркового искусства "На Фонтанке":

"Русские артисты имеют очень хорошую основу, базу пластическую, потому что, помимо всего прочего, они получают отличное балетное образование, которое помогает им начать карьеру и выглядеть на манеже лучше других."

Государственное финансирование сложных массовых номеров – то, что практикуется в Китае и то, на что, по мнению жюри, важно обратить внимание российским циркам. Три "Золотых Гаэтано" увезли девушки-диаболо из Китая, наездники из Туркменистана и акробаты из КНДР, объединившие акробатику на качелях и гимнастику на турнике. А вот в жанре дрессуры Россия по-прежнему остается фаворитом.

Эдгард Запашный, Заслуженный артист РФ, ведущий Международного фестиваля циркового искусства "На Фонтанке": "Виталий Смолянец – герой нашего времени – работает без двух ног, подвиг совершил – не то, что вернулся на манеж, а то, что продолжает работать на таком высоком уровне."

Гран-при фестиваля "На Фонтанке" удостоился человек-легенда - Заслуженный артист России Виталий Смолянец, дрессировщик с 20-летним стажем. В 2015-м году он потерял обе ноги, спасая во время аварии человека. Спустя два месяца, на протезах вернулся на манеж, к своим 6-ти львам и двум тиграм. Он остается единственным в мире дрессировщиком, работающим без двух ног. В день рождения Петербурга в городе получился настоящий цирковой праздник, а в мире родился новый цирковой фестиваль "На Фонтанке".

Анастасия Тамило. Юлия Демьянова. Антон Голубев. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 

 

 

 
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