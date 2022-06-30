Осторожно, самокат! Где и с какой скоростью можно ездить на самокате?

30 июня, четверг, 12:37

То чувство, когда идешь по Невскому в потоке других прохожих — впереди на тебя несется самокат, а сзади тебя обгоняет велосипед — наверняка, знакомо каждому петербуржцу.

В этом году в кикшеринге - городском прокате - уже 22 000 самокатов, что на 7000 больше, чем было в прошлом. Как в этих условиях городские власти собираются регулировать безопасность движения?

Подробности в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Даниил Кушнеревич, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.Острожно, самокат!