Обзор значимых городских событий

12 января, четверг, 15:40

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Второй год подряд Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу проводит у стен Петропавловской крепости так называемый «зимний» смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность на водной акватории Северной столицы. Техническими новинками этого года стали средства оповещения, которые отныне имеются у спасателей Петербурга. Разработанные петербургским оборонным предприятием «Радар ММС», они могут быть установлены даже на беспилотных летательных аппаратах.

Чем опасен выход на лед спасатели также продемонстрировали в ходе учений. Условными пострадавшими были и «горе-рыбаки» и туристы, вышедшие полюбоваться красотами Петербурга со льда.