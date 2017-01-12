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12 января, четверг, 15:40

Обзор значимых городских событий

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Город и общество, экономика и социальная сфера, мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.

 Второй год подряд Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу проводит у стен Петропавловской крепости так называемый  «зимний» смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность на водной акватории Северной столицы. Техническими новинками этого года стали средства оповещения, которые отныне имеются у спасателей Петербурга. Разработанные петербургским оборонным предприятием «Радар ММС»,  они могут быть установлены даже на беспилотных летательных аппаратах.

Чем опасен выход на лед  спасатели также продемонстрировали в ходе учений. Условными пострадавшими были и «горе-рыбаки» и туристы, вышедшие полюбоваться красотами Петербурга со льда.

 
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