О самом массовом лыжном забеге России

13 февраля, вторник, 19:45

Самая массовая гонка для любителей зимнего вида спорта "Лыжня России" стартовала в Приозерском районе Ленобласти. Олимпийские чемпионы прошлых лет дадут экспертные советы желающим встать на лыжи, победители расскажут, сколько нужно тренироваться, а организаторы, что есть и как одеваться, чтобы получить удовольствие от гонки!

Тренироваться, чтобы победить и одеваться, чтобы не замерзнуть!

Как подготовиться к забегу и как правильно пройти трассу? Все подробности в нашем репортаже.

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург