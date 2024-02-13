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13 февраля, вторник, 19:45

О самом массовом лыжном забеге России

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Самая массовая гонка для любителей зимнего вида спорта "Лыжня России" стартовала в Приозерском районе Ленобласти. Олимпийские чемпионы прошлых лет дадут экспертные советы желающим встать на лыжи, победители расскажут, сколько нужно тренироваться, а организаторы, что есть и как одеваться, чтобы получить удовольствие от гонки!

Тренироваться, чтобы победить и одеваться, чтобы не замерзнуть!

Как подготовиться к забегу  и как правильно пройти трассу? Все подробности в нашем репортаже.

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург

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