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16 января, вторник, 16:06

О лучших спортсменах и их наставниках...

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Спорт - это тяжелый труд, безграничное упорство, радость от побед, разочарование от поражений и, конечно, признание. О петербургских спортсменах и их наставниках, чьи успехи были признаны лучшими в прошлом году...

Михаил Коляда – новая звезда отечественного фигурного катания. Два года подряд он становится победителем Чемпионата России в мужском одиночном турнире. Михаил - коренной петербуржец, пришел на каток в пять лет и с тех пор остался верен и родному городу, и первому тренеру.

Валентина Чеботарева, Тренер по фигурному катанию:

"Конечно, его способности я заметила сразу..."

Прошедший год стал очень успешным для спортсмена: блестящие выступления в Китае и Словакии, бронза на Чемпионате Европы. Благодаря русскому фигуристу, во многих странах узнали, кто такая Баба Яга – в ее костюме и с метлой он катается на показательных выступлениях. Сейчас в планах у Михаила Коляды и его тренера – выиграть Чемпионат Европы, который пройдет в январе, и выступить на Олимпийских играх.

Михаил Коляда, Победитель Чемпионата России по фигурному катанию:

"Хороший тренер от плохого чем отличается - может убедить спортсмена с полуслова, и он будет верить, и это правильно."

По итогам года, спортсмена и его тренера наградили почетным знаком «Лучший в спорте Санкт-Петербурга». Его торжественно вручили на Новогоднем олимпийском балу, где собрались и начинающие звезды спорта, и прославленные петербуржцы, которые с благодарностью вспоминают своих наставников...

 

Юлия Демьянова, Максим Беляев, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 

 
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