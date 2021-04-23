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22 апреля, четверг, 13:07

О чем хотят снимать кино дети?

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Ребёнок в современном кинематографе может быть не только актером, но и режиссером, сценаристом, продюсером. Об этом Международный кинофестиваль "Cinema Kids", где участвуют дети от 10 до 17 лет. Есть ли будущее у детского кино в России и о чем хотят рассказать нам подростки?

Если Полина в будущем станет известным режиссёром, свою звёздную фильмографию она начнёт так: свой первый фильм я сняла в 12 лет, и он сразу выстрелил на кинофестивалях. 

Картина под названием "Пуговица" стала победителем в номинации "Лучшая авторская идея". Полина сама писала сценарий, делала раскадровку, подбирала реквизит, руководила на съёмочной площадке. Снимать и монтировать помогали однокурсники по киношколе и преподаватели. 

"Место ребёнка в современном кинематографе"? "Как представить свой проект и доказать взрослым, что у тебя интересный фильм"?  Программа фестивальных мастер-классов отвечает на эти вопросы. И учит детей самостоятельно делать первые шаги в кино. Темы как философские, так и сугубо практические.

Фестиваль проводится в четвёртый раз. В этом году на конкурс пришло 320 фильмов из разных стран, среди участников: Белоруссия, Эстония, Египет, Франция.

О чем хотят снимать кино дети? Школьная жизнь, отношения с родителями... – среди тем и детские, подростковые проблемы, и глобальные, такие как социальное неравенство или экология

Традиционно дети берут и сюжеты о Великой Отечественной войне, ветеранах, малоизвестных фактах.

Еще одна картина на военную тематику победила в номинации "Лучший документальный фильм". Ребят настолько впечатлили воспоминания узника фашистского концлагеря, который попал туда в 13 лет, что они решили сделать об этом кино.

Ребята чуть-чуть постарше уже в состоянии организовать съёмочный процесс и без помощи взрослых. Для них есть отдельная номинация "Дебют". Картина, получившая гран-при, рассказывает о взрослении. Фильм называется "17".  

Разумеется, не все потом свяжут свою жизнь с киноискусством, но такие занятия ценны сами по себе, для развития личности.  

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург

 

 
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