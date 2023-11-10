Первый канал
Санкт-Петербург
08:10 10 ноября 23, пятница
1tvspb.ru
09 ноября, четверг, 12:20

Новое в индустрии гостеприимства. О гостиничных трендах и подготовке специалистов

Версия для печати

Апарт-отели, глэмпинги, бутик-отели – новые тенденции в туризме развиваются очень активно. Еще несколько лет назад остро не хватало специалистов в гостиничном бизнесе.

В 1993 году это и стало причиной возникновения факультета сервиса, туризма и гостеприимства в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете.

О современных гостиничных трендах Петербурга и России рассказываем в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
"Студент года"
27.11.2015, 15:17

"Студент года"

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru