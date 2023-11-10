Новое в индустрии гостеприимства. О гостиничных трендах и подготовке специалистов

Апарт-отели, глэмпинги, бутик-отели – новые тенденции в туризме развиваются очень активно. Еще несколько лет назад остро не хватало специалистов в гостиничном бизнесе.
В 1993 году это и стало причиной возникновения факультета сервиса, туризма и гостеприимства в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете.
О современных гостиничных трендах Петербурга и России рассказываем в нашем репортаже.
Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург