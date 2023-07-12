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12 июля, среда, 15:17

Новое послеродовое отделение для многодетных "Маленький принц"

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День семьи, любви и верности в роддоме номер 10 отметили большим праздником для мам, пап и малышей, а многодетные мамы получили особый подарок - новое послеродовое отделение "Маленький принц".

Планирование семьи - залог счастья всех домашних и стать мамой третьего ребенка - это ответственный и зрелый выбор. И в десятом роддоме всячески поддерживают многодетные семьи. Все подробности в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург

 

 

 

 
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