Новое послеродовое отделение для многодетных "Маленький принц"

12 июля, среда, 15:17

День семьи, любви и верности в роддоме номер 10 отметили большим праздником для мам, пап и малышей, а многодетные мамы получили особый подарок - новое послеродовое отделение "Маленький принц".

Планирование семьи - залог счастья всех домашних и стать мамой третьего ребенка - это ответственный и зрелый выбор. И в десятом роддоме всячески поддерживают многодетные семьи. Все подробности в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург