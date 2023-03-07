Новые технологии и проверенные специалисты: как лечат душу в Центре психического здоровья на Васильевском острове

07 марта, вторник, 10:35

Всё серое и холодное какой месяц подряд. Настроения нет, сон плохой, аппетит подводит. А всё это, между прочим, могут быть симптомы серьёзных психических расстройств, о которых в нашем обществе говорить не принято.

Наверняка, каждый из нас регулярно ходит к стоматологу, окулисту или терапевту. Но многие едва ли хоть раз посещали психолога, психиатра или психотерапевта.

Почему важно вовремя прислушиваться к себе и обращаться к правильным специалистам, которые вылечат душу.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург