Ночь музеев и сразу несколько ярких премьер. Чем радует культурная жизнь Петербурга?

21 мая, пятница, 10:23

Традиционный дайджест ярких культурных событий - в нашем выпуске.

Комические старухи, хранительницы преданий старины глубокой - рассказывают сказку Пушкина, иногда в стиле рэп. А помогают им и ростовые куклы, и марионетки, и актеры и подвижная сценография, благодаря которой пространство все время сказочно трансформируется. Детей увлечет сюжет, а взрослые осознают разрушающий эффект зависти, оценят переплетение язычества и христианства и интригующее художественное ешение.

Приходите и смотрите - 22 мая в 12 и 15:00 в Кукольном театре сказки "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях".

ОТБИВКА

Театральная вакцина от пандемии – так называет режиссер Сергей Морозов свой новый спектакль Женитьба Фигаро. Фейерверк актерских импровизаций, зажигательной музыки, танцев, головокружительной сценографии, ввергнет зрителя в праздник наслаждения сиюминутностью жизни – без страхов и ограничений, к которым пришлось привыкать людям за время эпидемии.

21 и 22 мая – премьера "Женитьбы Фигаро" в Театре на Литейном.

ОТБИВКА

Звук - тема нынешней Ночи музеев, она пройдет в 15-й раз и соберет 89 участников: музеев, библиотек и концертных залов с уникальными программами. Ночные концерты в филармонии и Летнем саду, Музей-квартира Зощенко после реэкспозиции. Но в этом году из-за пандемии события распределены по сеансам. Можно купить билет в пять, три или один музей и выбрать сеансы.

Сейчас в 15 музеев продажа билетов уже закрыта. Так что рекомендуется приобретать их заранее и только онлайн. Во время ночи музеев по городу будут ходить бесплатные автобусы.

ОТБИВКА

Первое в России музейное радио Фонтанный дом – проект, который дом-музей Ахматовой анонсирует в Ночь музеев. Режим карантинный: зрители приглашаются на сеансы, которые проходят раз в 2 часа. У каждого – свой хэдлайнер. Откроет ночь в 18:00 Светлана Крючкова с программой стихов, посвященных 130-и летию Мандельштама и, конечно, Анне Ахматовой.

В ночь с субботы на воскресенье с 6-ти вечера до 6 утра – программа Ночи музеев в Фонтанном доме.

ОТБИВКА

Комедию "Лев Гурыч Синичкин"о том, как старый актер приводит на сцену дочь и закулисных интригах на пути таланта 1839-м году создал актер Ленский, отредактировав французский водевиль с учетом национальных особенностей. Второй раз ее переписали в 45м для постановки Николая Акимова. В 21м веке тот же Театр Комедии адаптировал пьесу снова, с учетом того над чем смеются сегодня. Актеры с блеском играют актеров, а режиссер перевернул театральную сцену вверх дном.

Виктор Крамер, режиссер: "Цель декорации - не отразить реальное пространство. А выразить образ спектакля- безумия, которым и является театр. Где нет грани между реальностью и фантазией и фантазия доминирует, поэтому все встало дыбом перед премьерой, как и у нас сейчас".

В пятницу, субботу и воскресенье в Театре комедии премьера - музыкально- драматическая фантазия "Синичкин, театральное безумство".

Анастасия Тамило, Катерина Горбачева, Александр Дружинин и Владимир Пивнев. Первый канал-Петербург.