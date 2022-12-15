Никогда не поздно. Как найти новое призвание

15 декабря, четверг, 12:00

Художница начала учиться живописи, когда ей было 77 лет. Всю жизнь проработав врачом, она не смогла сидеть без дела и нашла не просто хобби, а новое призвание.

За несколько лет кропотливого труда художница достигла определенного уровня мастерства. Сейчас она открывает уже шестую выставку. У каждого проекта своя концепция. Идея нового - помочь спасти разрушающиеся памятники архитектуры.

О проекте "Сохранить нельзя разрушить" - в нашем сюжете.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург