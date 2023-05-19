Некогда отдохнуть между матчами – о большой программе мини-футбола

19 мая, пятница, 10:42

12 команд юных футболистов со всех концов страны собрались на стадионе парка Дубки. Сестрорецк принимает юбилейный турнир по мини-футболу среди команд центров для детей-сирот и школ-интернатов.

Главная особенность этих соревнований - между матчами игрокам практически не удаётся отдохнуть: аттракционы, экскурсии, большой футбол, красивый город. Организаторам хочется, чтобы турнир стал для его участников одним из самых тёплых детских воспоминаний.

Подробнее – Виктория Фёдорова Александр Дружинин, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург