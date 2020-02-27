На переднем крае обороны Ленинграда: Кировский завод в годы Великой Отечественной войны

26 февраля, среда, 11:25

Рассказывая о блокаде Ленинграда, нельзя не уделить должного внимания заводам нашего города, которые работали в то время. Большинство из них не останавливали производства, несмотря на бомбежки и артобстрелы. Крупнейшим предприятием и настоящим символом города был Кировский завод.

Накануне войны на Кировском заводе работало больше 35 тысяч человек. Около 10 тысяч ушли на фронт в части регулярной армии или в народное ополчение. Оборудование завода и почти 15 тысяч сотрудников были эвакуированы в Челябинск. Однако, жизнь на Кировском не замерла, почти 10 тысяч человек ежедневно отправлялись в цеха.

Игорь Саврасов – Директор музея истории и техники Кировского завода:

"Эта жизнь продолжалась все 900 дней блокады. Это были страшные условия, потому что линия фронта была всего в 7 километрах, и территория завода подвергалась артобстрелам и авианалетам..."

Когда началась война, Галине Архаровой было всего 2 года, ее родители работали на Кировском заводе. Отец ушел на фронт, несколько месяцев спустя в эвакуацию отправилась маленькая Галя, а мама осталась в Ленинграде, и каждый день отправлялась в родные цеха.

Галина Архарова – Ветеран труда, ветеран-"кировец":

"Мама рассказывала, что цех был горячий, и в обед им похлебку там какую-то давали, и тепло было, они там все грелись у этих печей. А представьте голод и холод..."

Территория Кировского завода была досконально изучена немцами. Вот авиационная карта, которую использовали бомбардировщики и артиллеристы. И все-таки завод работал, несмотря ни на что.

Игорь Саврасов – Директор музея истории и техники Кировского завода:

"Наши ребята уже знали, когда будет обстрел, а немцы обстреливали по графику. Когда обстреливали северную часть, оборудование перевозилось в южную, а когда шел обстрел южной, танк, который надо было ремонтировать, перевозили в северную."

В нашей стране каждый знает знаменитый Т-34. И именно его все называют танком Победы. Однако, на Кировском заводе на постаменте стоит другой танк - Иосиф Сталин – тяжелый ИС-2.

Игорь Саврасов – Директор музея истории и техники Кировского завода:

"Впервые эти танки приняли бой на Курской дуге. Это были специально изготовленные танки в противовес немецким танкам. Это танки прорыва, это мощные тяжелые танки, которые разбивали укрепрайоны противника и далее предоставлялась работа для более легких танков."

Производили танки вот в этом цеху, и конвейер располагался в этом же самом месте. Сегодня на Кировском танки не делают, главная продукция - одноименный трактор, который знают не только во всех уголках нашей страны, но и далеко за ее пределами. Однако, историю своего предприятия и своей страны здесь никогда не забывают.



Игорь Ходак – Начальник сборочного производства:

"На заводе было принято решение: будет выпущена серия тракторов "75-летие Победы". Трактора будут отличаться расцветкой. Это будет алая расцветка, это будут шильды, которые будут сигнализировать: мы помним, чтим, - и на этих шильдах будет выбито "75 лет Победы"."

На заводе работает немало внуков и правнуков тех людей, кто в годы войны ушли из этих цехов на фронт. Или тех, кто уже после войны пришел на завод и восстанавливал его из руин. Таким был и дедушка Елены Граниной, Волочков Александр Никифорович.



Елена Гранина – Гл.специалист по производственной системе и качеству:

"Мой дедушка был разведчиком во время войны, после увольнения из армии и после войны он пришел работать на Кировский завод..."

У "кировчан" есть традиция. На ежегодной акции памяти "Бессмертный полк" они формируют свою колонну Кировского завода. В год 75-летия Победы на предприятии появится своя Аллея героев.

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.